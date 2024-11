Jamais aussi peu de bébés sont nés en France depuis 1945

Autre élément marquant du bilan, pour la première fois depuis 2010, la baisse des naissances concerne les mères de tous âges, y compris les plus âgées. Auparavant, avec le report de l’âge à la maternité, les naissances de mères de 35 ans ou plus augmentaient. Le recul le plus criant est celui observé chez les femmes de 25 à 34 ans, lorsque le taux de fécondité est plus élevé : les naissances reculent de 7,4% pour les mères âgées de 25 à 29 ans et de 8,6% pour celles âgées de 30 à 34 ans. "Cette baisse de 2023 est nettement plus prononcée que celle observée en moyenne chaque année depuis 2010", souligne l'Insee.