Cette simple vérité spirituelle peut être d’une grande consolation lorsque l’on se trouve au milieu de la souffrance ou que l’on se sent déprimé et seul. Jésus voit chacun, et lorsque Son regard se pose sur quelqu’un, il le guérit et le transforme, comme il a transformé la vie de ceux qu’il a rencontrés durant sa vie sur terre. Par son regard, il manifeste l’amour infini de Dieu pour chacun, et parfois, quand vous vous sentez seul ou incompris, tout ce qu’il faut faire est de laisser simplement Jésus vous regarder avec ses yeux miséricordieux et aimants.