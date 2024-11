"En tant que parents, nous lui avons témoigné de toute notre joie", raconte le père de la jeune femme à Aleteia Espagne. Raquel repousse tout d'abord le moment de répondre à cette vocation, avant de dire à ses parents : "Dieu appelle, Il insiste." Finalement, la jeune femme cède à cet appel, et y répond avec tout l'élan du cœur. "Nous avons compris que ce n'était pas une décision prise à la légère, mais qu'elle avait été mûrie depuis un certain temps", se souvient Emilio. Avec son épouse, Emilio invite Raquel à prendre son temps dans le discernement, et à ne pas hésiter à suivre son instinct. "L'important était qu'elle suive ce qu'elle ressentait au fond d'elle, et surtout la voix de Dieu."