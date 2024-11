Début décembre, quelques jours avant la réouverture de Notre-Dame de Paris, une application mobile sera disponible sur les stores IOS et Android afin de permettre aux fidèles et aux touristes de réserver un créneau d'accès et fluidifier ainsi la considérable affluence des visiteurs.

15 millions : c'est le nombre de visiteurs attendus chaque année par Notre-Dame de Paris après sa réouverture le 8 décembre 2024. Avec une capacité d’accueil d'environ 3.000 personnes, la nécessité de fluidifier l'accès à la cathédrale s'est rapidement imposée afin de garder un environnement serein pour les visites et toujours propice au recueillement. Le sanctuaire s'est donc doté d’une application mobile qui permettra d'effectuer des réservations en amont de sa venue à Notre-Dame.

Disponible début décembre sur les stores IOS et Android, l'application permettra de choisir un créneau horaire et d'enregistrer sa place, écourtant le temps d'attente devant l'entrée. Pour ceux qui auront la patience d'attendre un peu, une file sans réservation sera bien maintenue, afin de conserver la spontanéité des visites. Il sera également possible de réserver sur le site de Notre-Dame de Paris directement.

Réservation gratuite

Une fois l'application disponible, il sera possible de réserver l'avant-veille, la veille ou le jour même de la visite, voire quelques heures avant. La réservation se fera entièrement gratuitement, qu'il s'agisse d'assister aux offices ou de visiter la cathédrale à titre exclusivement touristique. "Il nous revient l’honneur d’accueillir les foules pour partager gratuitement avec elles la beauté et la grâce du message universel d’amour que nous sommes chargés d'annoncer", a souligné Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, lors d'une conférence de presse ce 13 novembre. "Nous maintenons donc la position de l’Église sur la nécessaire gratuité d’accès dans la cathédrale", a encore insisté l'archevêque, en réponse à la proposition de Rachida Dati de faire payer l'entrée à Notre-Dame.