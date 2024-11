Ils vouent un culte particulier au Sacré-Cœur de Jésus

Bien qu’il ait découvert la dévotion au Sacré-Cœur en 1986, la réalité du cœur de Jésus parle davantage à Gonzague depuis qu’il a vécu un infarctus il y a six ans. "Je connais très bien le rôle du cœur dans notre corps et c’est sacrément bien quand il bat !", sourit ce quinquagénaire. Aujourd’hui quasiment tous les jours dans sa prière, il demande à Dieu la grâce de vivre l’expérience de sainte Marguerite pour plonger comme elle dans le cœur du Christ. "Les dimensions de son cœur sont insondables ! Il me fascine et me donne envie", confie-t-il à Aleteia. Comme le Curé d'Ars, qui disait que la contemplation est un regard de foi fixé sur Jésus : "Je le regarde et il me regarde", il cultive sa relation de cœur à cœur avec le Seigneur.