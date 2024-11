Notre-Dame de Paris : Emmanuel Macron en chaire ?

Je me souviens de la réaction de Donald Trump qui suggérait qu’on envoyât des canadairs (il est vrai que quelques mois plus tard, le même Trump proposait de soigner le Covid par des injections d’eau de javel) et je me souviens surtout du silence du pape. Le soir du drame, le jésuite angélique que Dieu nous a donné pour guider notre Église avait dû se coucher tôt sur sa colline de Rome : il n’a pas eu un mot pour Notre-Dame suppliciée. Nous n’avons eu droit, et fort tard dans la nuit, qu’à un communiqué du directeur adjoint par intérim (sic) de la communication du Vatican faisant part de l’ "incrédulité" et de la "tristesse" du Saint-Père à l’annonce du drame. Tristesse, incrédulité : la tactique du diable de C.S. Lewis n’aurait pas trouvé mieux que de souffler ces deux mots au directeur adjoint par intérim à l’heure où nous réclamions la foi et l’espérance.