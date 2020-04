Notre-Dame : les évènements marquants depuis l’incendie

15 avril 2019 Incendie de Notre-Dame

Capture Twitter Tom Masson Un incendie ravage Notre-Dame de Paris, 15 avril 2019.

Ce lundi 15 avril 2019 restera gravé dans la mémoire collective. Notre-Dame, la cathédrale de Paris, est en flammes. Rapidement, la stupeur laisse place à l’angoisse et à la tristesse. Des sentiments qui ne s’atténueront que tard dans la nuit quand, après avoir vu la charpente, la toiture et la flèche se consumer, le général Jean-Claude Gallet, alors commandant de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) annonce que la structure de Notre-Dame est sauvée et préservée dans sa globalité. Dans les heures et les jours qui ont suivi, un formidable élan de générosité s’est formé, les déclarations se sont multipliées et le chantier de reconstruction de Notre-Dame a démarré. Retour sur une année intense au chevet de Notre-Dame.

« Je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathédrale nous la rebâtirons, tous ensemble ». Au soir de l’incendie, vers 23h30, Emmanuel Macron prend la parole sur le parvis de la cathédrale. Si la toiture, la charpente et la flèche n’ont pas pu être sauvés, la structure de Notre-Dame est préservée dans sa globalité. Dès le lendemain, le chef de l’État déclare vouloir que la reconstruction soit achevée en cinq ans. Le 17 avril, Édouard Philippe la nomination du général Jean-Louis Georgelin, ancien chef d’état-major des armées, à la tête d’une mission spéciale pour veiller à l’avancement des travaux de la cathédrale Notre-Dame.

14 juin 2019 Les promesses de dons se concrétisent

Deux mois après l’incendie de Notre Dame de Paris, les chiffres des promesses de dons pour sa restauration sont communiqués. La Fondation Notre Dame a déjà reçu 15 millions sur les 395 millions promis, parmi lesquels les dons des familles Arnault et Pinault. Seulement 9% des promesses de dons auraient été effectivement transférées aux quatre structures habilitées à les recevoir (la Fondation Notre Dame, la Fondation de France, la Fondation du Patrimoine et le Centre des monuments nationaux) soit 80 millions d’euros au total sur les 850 millions d’euros attendus.

15 juin 2019 Première messe à Notre-Dame depuis l’incendie

Deux mois jour pour jour après l’incendie qui a ravagé partiellement Notre-Dame, Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, célèbre une messe à l’intérieur de la cathédrale à l’occasion de la Fête de la dédicace de l’autel de la cathédrale, c’est-à-dire la fête qui commémore la consécration de l’autel de la cathédrale. Si seule une trentaine de personnes a pu y assister, ce sont des milliers de personnes qui l’ont suivi en union de prière.

Revivez en images les coulisses de la première messe à Notre-Dame :

4 juillet 2019 Le chantier en effervescence

Presque trois mois après le sinistre, les travaux de consolidation se poursuivent sur Notre-Dame de Paris. Ce jour-là, des grues montent de grands cintres en bois pour être positionnés sous les arcs-boutants afin de les maintenir. Au total, plus d’une centaine d’ouvriers et de scientifiques sont à l’œuvre pour déblayer la cathédrale. (date choisie au hasard pr parler du chantier)

24 juillet 2019 Risque autour de la concentration en plomb

Le chantier est suspendu jusqu’au 19 août en raison de la concentration en plomb trop importante sur le chantier. Les flammes de l’incendie ayant entraîné la fonte et la libération, sous forme de particules, de plus de 400 tonnes de plomb présentes dans les parties détruites de la cathédrale, une opération de décontamination a été menée sur plusieurs jours obligeant à suspendre le chantier.

29 juillet 2019 Promulgation de la loi pour Notre-Dame

La loi pour la restauration et la conservation de la cathédrale Notre‑Dame est promulguée. Elle institue notamment une souscription nationale à cet effet. La loi autorise également le gouvernement à créer un établissement public chargé de concevoir et réaliser les travaux de restauration et de conservation de la cathédrale et l’habilite à prendre par ordonnance les mesures d’aménagement ou de dérogation à certaines dispositions législatives qui seraient nécessaires afin de faciliter la réalisation des travaux.

15 octobre 2019 Des dessins pour soutenir la cathédrale

Le diocèse de Paris lance un appel aux enfants de France et du monder entier pour qu’ils envoient des dessins de Notre-Dame. Au total, près de 6.000 dessins de la cathédrale réalisés par des enfants sont parvenus au diocèse.

Découvrez les dessins de Notre-Dame exposés sur le parvis :

1er décembre 2019 L’établissement public officiellement crée

L’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame entre en fonction avec pour objectif la restauration de la cathédrale. C’est le général Goergelin qui assure la direction de l’établissement composé au total d’une quarantaine de membres choisis par ses soins.

Un après, Notre-Dame de Paris panse ses plaies

20 décembre 2019 Notre-Dame sujet le plus recherché sur Google de l'année

Il y a quelques semaines, Twitter dévoilait les sujets les plus commentés de l’année 2019 dans le monde sur sa plateforme. Sans surprise, le hastag « #NotreDame » s’est hissé en tête, preuve que l’incendie à ébranlé la planète entière. Et le moteur de recherche Google n’est pas en reste. Dévoilant lui aussi les mots-clés les plus recherchés en France au cours de l’année, « Notre-Dame » est évidemment arrivée en tête. Entre l’incendie et les difficultés qui s’accumulent depuis presque neuf mois à propos de sa reconstruction, la cathédrale a provoqué un véritable pic dans les recherches Google.

16 mars 2020 Le chantier de Notre-Dame à l’arrêt en raison de l'épidémie de covid-19

Le chantier est mis en sommeil afin de préserver la santé des ouvriers et éviter une contamination massive au covid-19.

10 avril 2020 Méditation autour de la couronne d’épines à Notre-Dame

Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, a présidé un temps de prière exceptionnel à huis clos à l’intérieur de la cathédrale Notre-Dame, ce vendredi 10 avril, jour où l’Église commémore la mort du Christ sur la croix.