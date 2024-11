Comment les Américains ont-ils pu élire Donald Trump ?

On est donc dans le domaine non pas de l’absolu, mais du relatif, de l’immédiat provisoire et de l’irréfléchi. Les exagérations grossières de Donald Trump, son obstination à nier sa défaite en 2020, la désaffection de nombre de ceux qui ont travaillé pour lui et toutes les casseroles qu’il traîne n’ont pas pesé lourd, du moins chez les versatiles influençables ou les impulsifs, face à des slogans aussi simplistes et vagues que "Rendons sa grandeur à l’Amérique" (Make America Great Again) ou "Trump va tout réparer" (Trump Will Fix It). Son adversaire n’a pas trouvé de formules symétriques. Et surtout, elle n’a pas su y opposer un idéalisme mobilisateur, à la fois généreux et patriotique (comme y a réussi John Kennedy en 1960), ni se démarquer du progressisme minoritaire mais culturellement oppressif de l’idéologie woke.