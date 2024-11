Cette qualité qui nous rend beau

"La gentillesse et la générosité rendent les hommes et les femmes plus attirants, indépendamment de la personne évaluée ou de celle qui procède à l'évaluation, a commenté Natalia Kononov auprès du site PsyPost. Cet attrait universel souligne à quel point la gentillesse peut influencer la perception de la beauté." Dans l'ensemble, les chercheurs espèrent que ces résultats mettront en évidence le "rôle unique et central" de la générosité dans l’apparence physique. Une bonne raison d'appliquer la demande de saint Paul dans sa lettre aux Ephésiens : "Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse" (Ep 4, 32).