Comment priait saint Paul ?

Cependant, cette relation à Dieu a été bouleversée sur la route de Damas, lorsqu’il tombe à genoux devant le Ressuscité qui lui apparaît dans la lumière pascale. Paul est renversé au sens propre et au sens figuré. Le Dieu trois fois saint qu’il vénérait jusque-là se révèle non seulement dans notre histoire mais aussi dans notre chair : le Fils unique a pris notre condition humaine. Paul est devant lui. Aveuglé par la lumière du Ressuscité qu’il combattait — à ses yeux de Pharisien le crucifié ne pouvait être le Fils de Dieu — il ne peut maintenant que l’adorer. Du Ressuscité, il dira plus tard : "Dieu lui a donné le Nom au-dessus de tout nom, pour que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers" (Ph 2, 9-10). Désormais, comme il l’écrit, "ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi" (Ga 2, 20). En effet, sa vie de prière n’est plus l’accomplissement de rites ni simplement la vénération du Dieu très Haut, ni même l’étude attentive et minutieuse des Écritures. Elle est une vie avec, par et dans le Christ. Il ne s’agit pas de prier à force d’observances ou de contorsion de l’âme. Paul vit en présence du Christ, sous la mouvance de l’Esprit qui fait "nous écrier Abba ! Père !" (Rm 8, 15). Certes Paul n’abandonne pas la fréquentation des Écritures. Au contraire ! Il les lit à rebours. Il les lit à la lumière du Christ qui vient lui en ouvrir le sens, car toutes les Écritures parlent de lui.