Thérèse de Lisieux, la star des tranchées

Plus de 2000 dossiers ont été constitués à partir de ces lettres de Poilus. Le site des archives du Carmel de Lisieux permet d’en lire des extraits. Qui ne sera pas touché par de tels témoignages, demandes de prières et récits du front ? Un exemple, parmi tant d’autres, chez un marin, preuve de l’aura singulière de Thérèse : "C'est d'abord une protection d'une persistante bonté depuis que je la connais et m'adresse à elle. Je la sens proche de moi et de ma vie, m'aidant aux passes difficiles et me donnant toute confiance. Joignez à ces secours temporels une protection spirituelle qui m'attire à moins mal servir Dieu, et vous aurez une petite idée de l'aide fraternelle et combien permanente de la Sainte du Carmel […]. À présent, moi, le capitaine, un vieux loup de mer, je lui ai confié la direction de ma pauvre barque." (Capitaine de Vaisseau de La Vaissière)