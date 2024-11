Lieu par excellence de méditation et de liberté, la mer, lorsqu’elle n’est pas trop agitée peut être propice à la contemplation et à l’intériorité. Tandis que ces quarante aventuriers des temps modernes s’apprêtent à s’élancer pour le Vendée Globe, course sans escale et en solitaire, ils bénéficient malgré tout d’une incontestable assistance… spirituelle !

Depuis le 15 août, de Rocamadour aux Sables d’Olonne, des fidèles catholiques ont, - dans le cadre du Rocaglobe, un grand pèlerinage entre ces deux lieux- marché, caboté, communié, égrainé des dizaines de chapelet, invoquant l’intercession de la sainte patronne des navigateurs pour les protéger des dangers. Arrivée à pied et en bateau, Notre-Dame de Rocamadour sera présente dans le chenal dimanche pour accompagner les navigateurs sur la ligne de départ. Pourquoi est-elle leur sainte patronne ? "Parce que de tous temps, les marins avaient l’habitude de l’invoquer, témoigne le père Florent Millet, recteur de Rocamadour. Il est une tradition chez nous selon laquelle à Rocamadour, tu pries, tu es exaucé ; ailleurs, tu pries, tu pries !" plaisante-t-il. Suspendue dans la chapelle de ce sanctuaire du Lot, une cloche sonne miraculeusement à chaque intercession de la Sainte Vierge. Des miracles notés scrupuleusement par les moines dans un livre. Revenus rendre grâce à Rocamadour, les marins confirmaient que la date inscrite correspondait au jour et à l’heure de leur sauvetage, ils ont depuis édifié des chapelles sur toutes les côtes du globe.

Prier Marie pour les marins

Ainsi, perpétuant cette tradition des gens de mer, quelques heures seulement avant le coup d’envoi, lors d’une procession aux flambeaux le long du chenal et du remblai, Sablais et Amadouriens ont invoqué Marie pour la protection des marins.

Et toute la semaine précédant le départ, des paroissiens des Sables d’Olonne entraînés par leur curé missionnaire, l’abbé Antoine Nouwavi, et épaulés par une délégation amadourienne, ont organisé diverses manifestations pour évangéliser et associer l'Église à cet évènement planétaire. Bénédictions des IMOCA et des skippers sur les pontons, remise de sportelles (l’insigne du pèlerin de Rocamadour), distribution d’une gazette paroissiale à l’entrée du village, veillées de prière, conférence sur la vision chrétienne de la mer, adoration du Saint-Sacrement en lien avec la team Lazare, et messe des skippers. "Fabrice Amedeo a accueilli notre démarche avec beaucoup de cœur, raconte Pierre Henri de la Fage, directeur du sanctuaire de Rocamadour. C’était l’occasion pour lui de se mettre lui et son nouveau bateau sous la protection de Notre-Dame après son aventure périlleuse lors de la route du rhum 2022."

Une messe pour les skippers

Clarisse Crémer, Tanguy Le Turquais, Romain Attanasio, Thomas Ruyant, Szabolcs Weöres, Guirec Soudée, Eric Bellion et Giancarlo Pedote ont également été bénis avant le départ. "Certains, plus pressés, ont tout de même accepté une petite sportelle de Notre-Dame de Rocamadour : Louis Burton, Louis Duc, Olivier Heer. Benjamin Ferré a accepté la sportelle avec enthousiasme en nous signalant qu’il avait déjà eu plusieurs bénédictions de son bateau et qu’il avait embarqué une quantité de médailles et vierges transmises pour sa protection !" poursuit l’Amadourien.