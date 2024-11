Un petit avant-goût du bonheur. Quelle émotion d'entendre de nouveau sonner Notre-Dame, un mois avant de la retrouver pour de bon ! Alors que les cloches du beffroi nord ont été remontées à leur place début octobre, les campanistes ont procédé aux tests de mise en volée des huit cloches prénommées Gabriel, Étienne, Jean-Marie, Marcel, Anne-Geneviève, Denis, Maurice, et Benoît-Joseph. Les parisiens et les touristes qui se promenaient aux abords de la cathédrale ont certainement dû être surpris d'entendre chanter la Vieille Dame, offrant un concert émouvant sous un ciel gris. "On a tous ressenti une émotion intense, c’est une voix qui s’étend, qui rapproche. On est le 8 novembre et Notre-Dame nous dit 'je suis là, je vous attends'" a déclaré à l’AFP le père Guillaume Normand, vice-recteur de la cathédrale.