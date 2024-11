Environ 3.000 personnes sont attendues pour la réouverture de Notre-Dame de Paris, le samedi 7 décembre. La chronologie et les détails de la journée sont encore très flous et la "cérémonie" de réouverture devrait se dérouler en plusieurs temps. D'abord l’éveil du grand orgue puis d'un discours d'Emmanuel Macron. S'ensuivra l'office des vêpres. Enfin, France 2 diffusera le reste des festivités, qui devraient être commentées par Stéphane Bern, où des artistes se produiront pour une soirée qui se veut populaire et rassembleuse. Pour cette cérémonie, de "très grands artistes de renommée internationale" sont attendus, a annoncé Philippe Jost, président de l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale, sur RTL ce vendredi 8 novembre. "C'est ce que mérite la cathédrale", a-t-il ajouté.