C'est en tout cas un véritable défi pour l'entreprise d'une vingtaine de salariés. En ce moment, elle produit jusqu'à 13.000 bougies par jour ! Sans compter que cette bougie est un peu spéciale. Elle est non seulement made in France, mais elle est aussi biodégradable et compostable. Contrairement aux cierges, les bougies de Notre-Dame de Paris ne sont pas fabriquées en paraffine mais avec du soja. Il s'agit d'un "matériau plus écologique, qui présente moins de montée en température, moins de carbonisation et de salissure aux plafonds", précise Laurent Lacoste, le directeur de production de la ciergerie. Un prétexte supplémentaire pour en déposer une.