Claire Crockett a marqué ses contemporains par son parcours, sa conversion fulgurante, sa joie de vivre et sa mort soudaine, il y a tout juste huit ans. C’est en effet lors du tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a frappé l’Équateur le samedi 16 avril 2016, que sœur Claire a trouvé la mort, comme plus de 700 autres personnes. La jeune femme est décédée dans l’effondrement d’un escalier de l’école gérée par les Servantes de la Maison de la Mère, où elle enseignait la musique, alors qu’elle aidait d’autres religieuses à descendre. Cinq autres postulantes sont également décédées. Deux ans après sa mort, en 2018, la perte de Sœur Claire a conduit sa communauté à célébrer sa vie et ses réalisations dans un documentaire intitulé All or Nothing, qui est accessible en ligne gratuitement. Les religieuses se souviennent d’elle comme d'une “sœur d’une grande générosité, dotée d’un don de sympathie très particulier et d’un charisme spécial pour s’occuper des enfants et des jeunes”.