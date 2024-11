Ce que les années cachées de Jésus révèlent sur la valeur du travail

Sur ses 33 années passées sur cette terre, Jésus en a vécu 30 discrètement dans son village de Nazareth, alors qu’il n’a consacré que trois ans à son ministère public. Durant ces années de vie "cachée", Jésus a travaillé, prié et vécu comme un fils, un ami, un voisin et un citoyen. À travers certains passages de la Bible, il est facile d’imaginer que son métier de menuisier-charpentier a dû occuper une grande place dans sa vie. Il connaissait parfaitement la réalité du travail manuel et de la construction, et son expérience personnelle se reflète également dans certaines de ses paraboles, comme la parabole des deux bâtisseurs (Mt 7,24-27) ou encore la parabole de la tour inachevée (Lc 14,28-30).