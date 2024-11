Traditionnellement, elle est attribuée à saint Luc, cet évangéliste auquel nous devons tant. Découvrant l’œuvre achevée, la Vierge Marie lui aurait dit : "Mon aide accompagnera toujours cette image". Les lettres au-dessus de la tête de la Vierge la proclament "Mère de Dieu" (Théotokos en grec), un vocable attribué à Marie en 431, par le Concile d’Éphèse, qui professe les deux natures humaine et divine de Jésus et affirme que Marie est la "Théotokos". Dès 444, une icône réputée miraculeuse venant de Jérusalem et représentant la Mère de Dieu est offerte à l’empereur romain Théodose II. En 451, à Constantinople, sa sœur sainte Pulchérie fait construire une église pour la proposer à la vénération des fidèles. L’icône est alors l’objet d’une procession hebdomadaire et obtient de nombreuses grâces. Elle est vénérée à Constantinople jusqu’à la chute de l’empire romain byzantin, en 1453. A la faveur des miracles qui lui sont attribués, l’icône est largement copiée, notamment par le moine Lazare au IXe siècle. C'est lui qui aurait ajouté les deux Archanges Michel et Gabriel, de part et d'autre de la Vierge, présentant au Christ les instruments de la Passion. La représentation de style byzantin que nous connaissons aujourd'hui remonte, selon les historiens, entre le Xe et le XIVe siècle.