Aleteia : Comment interprétez-vous les premiers résultats du vote catholique à l’issue de l'élection présidentielle américaine ?

Blandine Chélini-Pont : Les analystes s'y attendaient, mais l’écart est plus important que ce qui avait été pronostiqué dans les sondages. Les catholiques américains, toutes communautés confondues, ont voté pour le candidat vainqueur entre 2004 et 2016. En 2020, Donald Trump et Joe Biden, pourtant ouvertement catholique, étaient dans un mouchoir de poche auprès des électeurs catholiques. En amont des Midterms de 2022, plusieurs enquêtes ont montré la poursuite du recul démocrate chez les catholiques notamment dans les États charnières de l’Arizona, la Géorgie, le Nevada et la Pennsylvanie, remportés de justesse par Joe Biden en 2020 et à ce jour, perdus ou estimés comme tels par Kamala Harris. À la veille de l’élection de 2024, les intentions de vote pour la candidate démocrate au sein de l’électorat catholique avaient encore diminué, se situant à 47% en septembre, d’après un sondage du Pew Research Center, contre 52% pour Trump.