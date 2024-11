Nous prions, ô Dieu de puissance, de sagesse et de justice, par qui l'autorité est correctement administrée, les lois sont promulguées et le jugement décrété, d'assister par ton Saint-Esprit de conseil et de force le président de ces États-Unis, afin que son administration soit menée dans la justice et soit éminemment utile à ton peuple sur lequel il préside ; en encourageant le respect dû à la vertu et à la religion ; par une exécution fidèle des lois dans la justice et la miséricorde ; et en limitant le vice et l'immoralité.