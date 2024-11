La fiscalité française est ainsi devenue trop complexe et reste arbitraire. Faute de référence à quelques principes simples et définitions cohérentes, la tendance est à la complication et à l’augmentation des taxes ce qui conduit à ajouter sans cesse des dérogations et des exceptions pour les rendre supportables rendant l’impôt illisible et incompréhensible : le consentement à l’impôt n’est plus avéré tandis que les objectifs de justice et d’efficacité, qui devraient être premiers, sont ignorés…