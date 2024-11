Payer pour pratiquer sa foi ? C’est ce que vivent les chrétiens du village de Douane-Pen, situé dans la région de Mopti, au centre du Mali d’après des informations rapportées par la fondation Aid to the Church in Need (ACN). Un groupe islamiste extrémiste exigerait une taxe de 25.000 francs CFA par personne pour donner à ceux qui s’en acquittent le droit de pratiquer leur foi. Cette décision est inspirée du précepte coranique de la “Jizya” qui exige des fidèles des “religions du livre” à payer les autorités islamiques en échange d’une “protection”. Une nouvelle régression de la liberté religieuse dans un État pourtant officiellement laïc.