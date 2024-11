Le complotisme, une blessure de l’intelligence ?

Pour autant, ces deux cécités ne sont pas symétriques : le complotisme est plus grave que l’anti-complotisme, moralement (par exemple, il précipite dans le désespoir ou la présomption) et psychologiquement (par exemple, il peut engendrer une addiction). La théorie du complot est animée par des peurs et des colères allant jusqu’à la haine. L’excès d’émotionnel engendre un défaut de raison qui nourrit différentes croyances limitantes sur Dieu, le monde et l’homme. Comme les autres blessures de l’intelligence et contrairement aux blessures de l’affectivité, le conspirationnisme est indolore, donc difficile à percevoir. Mais, une fois reconnu, il est possible d’en guérir. Moyennant un travail de longue haleine qui mobilise la rigueur de la raison — par exemple, le platisme est une "forme de paresse intellectuelle" (Violaine Giacomotto-Charra et Sylvie Nony, La Terre plate. Généalogie d’une idée fausse, Les Belles Lettres, 2021, p. 241) —, et l’exercice des vertus de justice, d’humilité et d’espérance.