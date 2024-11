Inondations à Valence : la paroisse San Antonio épargnée grâce à Padre Pio ?

Mais selon le prêtre espagnol, le véritable miracle qui s'est produit à Catarroja est de voir la présence de Dieu à travers le service et la charité. "Hier, quelqu'un m'a dit : "Et où est Dieu dans tout ça ?" Je lui ai répondu que s'il ne le voyait pas, il était aveugle. Regardez autour de vous, regardez les gens qui s'entraident, regardez comment les gens ont arrêté de regarder leur nombril et, en un week-end, ils ont levé les yeux et se sont regardés", a-t-il raconté en remerciant celles et ceux qui viennent en aide aux victimes.