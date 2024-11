“Ce sont des personnes qui n’ont pas accès aux protéines animales, aux légumes… L’idée est de s’assurer qu’au moins une fois par semaine, les étudiants ont un repas équilibré et chaud qui leur fournisse les apports nécessaires en nutriments, en protéines, etc”, complète Marguerite. En moyenne, une trentaine de personnes sont servies par l’Ordre de Malte France lors des tournées hebdomadaires à Vanves, et environ 60 pour l’université de Saclay qui prête également à l’association Caritas un bâtiment servant d’hébergement d’urgence pour des demandeurs d’asile, à qui profite aussi cette aide. Lancée en 2023, cette initiative est financée par la région Île-de-France, avec le soutien du rectorat et de la Direction régionale de l’habitat et du logement. Hugues-Antoine, 25 ans, assure sa première tournée à Vanves avec quatre autres bénévoles de son âge. Élève-avocat, le jeune homme voulait reprendre un engagement associatif après des études intenses. “Je trouvais ça important de donner de mon temps auprès de personnes qui en ont besoin”, témoigne-t-il. “Le fait de pouvoir s’inscrire à des tournées tout en choisissant un créneau qui colle à mon emploi du temps me permet d’être flexible tout en restant engagé.”