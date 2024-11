Quelques esprits chagrins maugréent. Il est vrai que la ville de Michel-Ange et de Raphaël nous avait habitués à des représentations différentes, mais est-ce pertinent de le relever ? Un jubilé ne s’adresse pas qu’aux Français, ni même uniquement aux Européens. Plus de 32 millions de visiteurs sont attendus, parmi eux des Chinois, des Coréens et des Japonais. Bien sûr, il existe une histoire française des mascottes. Le mot vient du provençal mascoto et a été popularisé en 1880 grâce à l’opéra-comique éponyme d’Edmond Audran. Depuis, on trouve des mascottes pour des équipes sportives, des marques ou des événements, renforçant une identité et favorisant un soutien. Aujourd’hui, les mascottes jouent un rôle central dans notre société de l’image et de la communication.