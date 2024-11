C’est couvert de boue que ce Christ souffrant a été retrouvé à Paiporta, l’une des villes les plus touchées par DANA, près de Valence. Depuis une semaine, l’Espagne gère les conséquences d’une des pires catastrophes naturelles de son histoire. Un bilan encore provisoire fait état de plus de 200 morts et des milliers de sinistrés.

Voitures retournées, villes inondées, bâtiments détruits… Au milieu de cette désolation, à l’image de ce Christ boueux, l’Église se retrousse les manches et vient en aide aux plus démunis. La paroisse Nuestra Señora de Gracia de La Torre, en lien avec les autorités est ainsi devenue un centre de distribution de nourriture pour tous les sinistrés. Ce formidable élan de solidarité a mobilisé quelque 200 bénévoles. L’archevêque de Valence, s’est rendu sur place pour apporter son soutien aux victimes de la catastrophe.