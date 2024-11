La sainteté dans le caniveau

Car on n’arrive jamais la sainteté, on chemine vers elle. On la reçoit de celui-là seul qui est saint, c’est-à-dire en tout point parfait et admirable, Dieu. C’est son regard posé sur nous qui nous révèle à quoi il nous appelle. Encore faut-il alors reconnaître ce regard, l’accueillir et lui vouloir lui apporter réponse. Et cela, c’est toute une vie. Cette quête, c’est toute l’existence. Jusqu’au dernier souffle : "Je te cherche Dieu, tu es mon Dieu et je t’appelle !" C’est bien la parole du créateur qui donne à l’être le souffle. C’est elle qui nous révèle à nous-même en nous révélant le "pour quoi" de nos jours.