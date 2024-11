J-35 : La vitrine Charbonnel, reflet des vitraux de Notre-Dame

Le point de départ de sa réflexion ? La rose ouest de la cathédrale, qui représente notamment différents corps de métier. Le street artist a ainsi représenté sur la vitrine gauche un architecte tenant un fil à plomb, et sur la vitrine droite une femme, allégorie de la balance, illustrant "la nécessaire quête d’équilibre pour la reconstruction de Notre-Dame, entre le passé et le présent". Les personnages, qui descendent du ciel, expriment pour l’artiste le "caractère avant tout sacré de l’édifice". Les végétaux y sont très présents, et symbolisent "la vie qui prend et reprend toujours toute sa place". "C’est aussi un clin d’œil aux arbustes très présents dans les vitraux originaux de Notre-Dame-de-Paris", souligne Jérôme Rasto.