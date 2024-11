La deuxième raison du rite tient au fait que nous ne nous donnons pas le salut : nous le recevons d’un Autre, le Christ. Or faire mémoire du Christ Sauveur nécessite qu’il soit représenté sacramentellement comme une réalité extérieure à nous. C’est bien ce qui se passe à la messe où cette extériorité du Christ est visible dans le prêtre, le sacrement du pain et du vin, et enfin est audible dans la lecture de la Parole. Sans rite, plus de pain et de vin ni de parole lue comme si c’était le Christ qui nous parlait directement, en personne. De plus, le rite nous rappelle que l’amour dont il est question dans l’Évangile découle du Christ et que cet amour est beaucoup plus consistant et intense que celui que nous pouvons éprouver par nous-mêmes. La pratique rituelle, en nous plaçant dans un face-à-face corporel avec le Christ, nous met en situation de recevoir un salut qui vient de l’extérieur, à la messe ou dans le sacrement de réconciliation. Sans rite, grande serait la tentation de croire que notre sentiment coïncide avec la charité que Jésus nous demande.