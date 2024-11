C’est en musique que la Maîtrise Notre-Dame prépare activement sa rentrée à l’occasion de la réouverture de Notre-Dame début décembre. Pour célébrer ce moment tant attendu, elle a dévoilé le 29 octobre un enregistrement inédit annonciateur d’un album prometteur fin novembre… C’est au son des notes graves de l’orgue de l’église Sainte-Clotilde à Paris – où a été réalisé l’enregistrement de ce nouveau disque – et sous la direction de Henri Chalet, chef de chœur de la Maîtrise Notre-Dame, que se dévoilent les premières notes de ce Magnificat inédit. “Le Magnificat est un texte qui m’accompagne dans ma vie de musicien et de chrétien depuis plus de 35 ans”, raconte Yves Castagnet, auteur de cette œuvre. Organiste titulaire de l’orgue de chœur de la cathédrale, le musicien anime chaque soir l’office des vêpres où se chante le cantique à la Vierge, texte tiré des paroles de la Vierge Marie dans la Bible où elle exprime sa gratitude envers Dieu. “C’est un texte qui m’a attiré et inspiré pendant de nombreuses années”, confie-t-il.