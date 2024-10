[HOMÉLIE] Sanctifier son regard, comme les saints du Ciel

J’aime imaginer le visage de Jésus qui se pose sur l’un puis sur l’autre. C’est un regard qui connaît et qui aime. Il s’est assis, les disciples sont au même niveau que lui. Un vis-à-vis. À l’un, Jésus dit, en le regardant : heureux les doux. À un autre, en le regardant aussi : heureux les cœurs purs, à un troisième : heureux les miséricordieux. Ce regard de Jésus voit le bien dans le cœur de chaque disciple. Et en même temps c’est un appel pour que le disciple vive cette béatitude, un appel et une promesse. Jésus nous connaît, non pas comme une voyante qui tente de scruter l’avenir dans une boule de cristal, mais d’un regard qui sauve, qui appelle au salut. Comment ? En se laissant toucher par ce regard. "Dans ta lumière, nous verrons la lumière" dit le psaume (Ps 35, 10). Si je lève les yeux vers Jésus qui se tourne vers moi, alors je verrai la lumière, je deviendrai moi aussi lumière. Comme dit saint Jean : "Celui qui fonde sur lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur" (1 Jn 3, 3).