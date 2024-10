C’est qu’aux États-Unis la situation sociale est de plus en plus dramatique et fragile. La crise des opiacés frappe durement des populations urbaines appauvries. Pour la première fois, l’espérance de vie recule. La pauvreté touche une partie grandissante de la population qui parvient difficilement à payer les frais de santé et les dépenses courantes. En conséquence de quoi, les milliards d’aides accordés à l’Ukraine passent mal au sein de cette population fragilisée. De même que les investissements massifs dans l’armée et le soutien à des opérations extérieures, comme l’Afghanistan et l’Irak, très coûteuses. Donald Trump l’a compris et une partie des élites démocrates aussi, qui appellent à réduire les crédits à l’international afin de les attribuer aux populations américaines appauvries. La politique étrangère n’est donc pas uniquement guidée par des projets d’empire et de contrôle de l’ordre du monde, mais par la nécessité de répondre à la détresse d’électeurs américains qui ne comprennent pas pourquoi leurs impôts devraient financer Kiev et Kaboul plutôt que le Nebraska ou l’Arizona.