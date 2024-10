“Maman, pourquoi on ne fête pas Halloween ?”

C’est aussi l’occasion d’aborder avec ses enfants la question de la magie et de l'horreur qui sont mis en avant lors d'Halloween. Cette fête célèbre le diable et le mal tandis que le Christ donne sérénité, espérance, paix et bonheur. Le 31 octobre marque le début de l’année des satanistes, qui eux, glorifient le démon. Et on ne peut pas rire du diable, ni de la magie noire, car le diable est l’Ennemi qui met tout en œuvre pour éloigner les gens de Dieu et de sa Lumière. Et si malgré ces explications les enfants veulent absolument faire la fête, pourquoi ne pas la leur offrir en redonnant éclat à la Toussaint et fêter avec plus de joie et de dignité ce grand jour ?