Le diocèse d'Auchi a appelé le 28 octobre "toutes les personnes de bonne volonté de se joindre aux fidèles du diocèse dans la prière afin que les ravisseurs libèrent le père Oyode sain et sauf". Le père Peter Egielewale, directeur de la communication du diocèse d’Auchi, a indiqué dans sa déclaration que le vice-recteur et tous les séminaristes s’en sont sorti indemnes de l’attaque. "Ils ont été temporairement relogés dans une zone sécurisée jusqu'à ce que les mesures de sécurité autour du séminaire soient renforcées". Créé en 2006 par l'évêque Gabriel Ghiakhomo Dunia du diocèse d'Auchi, le petit séminaire Immaculée Conception a pour but de former les candidats aux grands séminaires, où ils poursuivent leurs études et leur formation sacerdotale. Plus de 500 candidats ont déjà été diplômés avec succès du petit séminaire de la région centrale du Nigeria qui connaît qui connaît une recrudescence des actes de violence envers les chrétiens.