La France et l’Afrique, les conséquences d’un désamour

Pendant un demi-siècle, la France a su, avec un pragmatisme qui n’allait pas sans bons sentiments, garder l’Afrique francophone (moins la Guinée, plus le Ghana et quelques autres) dans le camp occidental. Ce n’était pas rien, car les pressions soviétiques étaient fortes et constantes dans le continent. Les dirigeants africains dans l’ensemble n’y ont pas cédé. Ils ont servi des régimes qui parfois étaient loin d’être exemplaires, mais ils ont finalement toujours choisis de rester, quoique non alignés, dans le camp de la liberté contre le monde communiste. Pourquoi ? Parce que la politique de coopération fondée sur la Communauté mort-née, voulue par le général de Gaulle, reposait sur des relations extrêmement intimes. On trouvait des experts français à des postes élevés dans les administrations africaines. La politique africaine de la France était réellement pensée ; elle était sans cesse remise en question et ajustée. Le dialogue était permanent. La confiance était cultivée. C’était une affaire de famille. Tout n’était pas idyllique, évidemment. Nos ambassadeurs étaient des sortes de proconsuls, certes, au point que parfois on les appelait "hauts représentants". Nos militaires roulaient parfois des mécaniques, certes. Nos experts étaient envahissants, certes. Les conflits d’intérêt fourmillaient, certes. Et aussi des scandales privés. Mais nos services extérieurs plaidaient sincèrement la cause des États africains dans les instances internationales, et avec des résultats. La France mettait ses finances à contribution pour rester le premier bailleur de fonds de ces pays proches. En contrepartie, les États africains se comportaient en amis. Ils nous soutenaient à l’ONU. Ils se formaient dans nos universités. Ils soutenaient la francophonie. Ils nous donnaient l’impression gratifiante et trompeuse que la France était encore une super puissance.