Ingénieurs sans lettres

L’ignorance, nul ne le niera, est discriminante, mais l’idée que c’est en l’étendant à tous qu’on créera des concours plus justes est pour le moins étonnante. Réformer en faisant de l’erreur la norme ou même en niant la différence entre le juste et le faux, telle est désormais la méthode constante de ceux qui prétendent lutter contre les discriminations. L’école a longtemps eu pour ambition de donner accès à la connaissance au plus grand nombre ; le rêve actuel est-il de faire de l’analphabétisme la chose du monde la mieux partagée, voire un progrès social et un droit acquis ? La direction de Puissance Alpha pourrait méditer une réplique des Quatre cents coups, le film de François Truffaut qui constitue le premier volet des aventures d’Antoine Doisnel. La mère d’Antoine, peu édifiante par ailleurs, tente de raisonner son cancre de fils ainsi : "Je sais bien qu’à l’école on apprend des tas de choses inutiles, l’algèbre, la science, ça sert à peu de gens dans la vie, mais le français, hein, le français, on a toujours des lettres à écrire." Loin de nous l’idée d’appliquer sans réserve cette leçon maternelle à l’entrée dans une école d’ingénieur, où la science est chose fort utile. Néanmoins, attendre d’un candidat une certaine connaissance de sa propre langue ne paraît guère incongru, d’autant que l’épreuve d’anglais est, quant à elle, maintenue. Pas de discrimination sociale, vraiment, entre ceux que leurs parents ont envoyé un an à Londres et ceux qui n’ont jamais quitté leur village du Cantal ?