Du neuf sur le Sacré-Cœur ?

Il y a aussi des semonces contre un "dualisme" des "communautés et des pasteurs" obnubilés par les réalités institutionnelles en oubliant le cœur de la foi, soit son application concrète et l’amitié avec Dieu (n. 88), et la dénonciation "des obsessions d’un autre âge, adoration de sa propre mentalité, des fanatismes de toutes sortes" (n. 219). La description de tous ces travers est fort vague, et l’on peine à savoir qui est précisément visé : sceptiques sur le synode sur la synodalité (l’encyclique est publiée alors que celui-ci va se conclure) ? contestataires de Amoris lætitia ? opposants aux positions sociales du Pape en matière de migrations, de redistribution des richesses et de changement climatique ? traditionalistes ? Difficile de le savoir... On peut au moins constater que Dilexit nos a besoin d’opposants pour promouvoir un bien, à l’instar de l’encyclique Pascendi qui inventait un idéal-type du "moderniste "(1907) pour condamner la relativisation de la foi par l’usage des méthodes historico-critiques et de positions philosophiques. L’encyclique appelle finalement à revenir à l’amour de Dieu et à l’amour des frères, solution à toutes les difficultés. C’est la lignée des papes depuis Jean ⅩⅩⅢ, qui tous ont voulu renforcer la dimension proprement religieuse du catholicisme pour pallier sa désinstitutionnalisation dans la société, alimenter sa mobilisation militante et régler ses tensions internes. Le salut du monde et de l’Église continue à passer par la conversion personnelle, et non le bouleversement des structures sociales, et l’adaptation du dispositif catholique, qui doit désormais se faire dans une dynamique collective l’emportant sur l’institutionnalité.