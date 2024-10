Marie Lefèvre, celle qui enlumine Notre-Dame

Diplômée en 2021, elle créé son entreprise et lance son atelier d'enluminure à Angers en 2023. "Je fais un métier qui me passionne et qui est extrêmement rare et ancien", témoigne l'artiste. "Être enlumineur, c'est une sorte de voyage intérieur. C'est un travail qui s'inscrit tellement dans le temps long que l'on comprend pourquoi les moines priaient lorsqu'ils copiaient", rappelle-t-elle. "Croyant ou pas, pratiquant ou pas, on ne peut pas nier le caractère spirituel de cette profession. L'enluminure, c'est initialement la mise en lumière de textes sacrés. Tout passe par le geste et par la pensée." Sur les réseaux sociaux, la jeune femme partage ce travail de longue haleine avec ses 45.000 abonnés, qui suivent parfois étape par étape la réalisation d'une copie d'enluminure. Celle qui fait exploser le compteur de ses abonnés raconte un souvenir douloureux, immortalisé dans un mélange merveilleux de couleurs : l'incendie de Notre-Dame de Paris.