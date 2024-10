Cette passion pour la sculpture, Josué l’a reçue de son père. "Quand j'étais petit, je voulais un jouet et ma mère ne pouvait pas me l'acheter. Quand mon père s'en est rendu compte, il m’a acheté une boîte de pâte à modeler et m'a fabriqué le jouet que je voulais", se souvient Josué auprès du média hispanophone Telemundo. "À ce moment-là, je me suis dit que je pouvais moi aussi créer toutes sortes d’objets." Pour Josué, c’est alors une vocation toute trouvée. Le jeune Vénézuélien commence par créer des statuettes en argile et des sculptures d’animaux. Aujourd’hui, le jeune adolescent décide de mettre sa passion au service de sa foi. L’édification de la statue de saint Augustin, première d’une telle dimension, en est un bel exemple. Si l’idée vient entièrement de lui, Josué s’est appuyé sur l’aide de dix personnes, dont des forgerons pour créer la structure métallique, nécessaire pour supporter le poids de l’argile. Le jeune adolescent s’est chargé de son côté à réaliser pleinement le modelage.