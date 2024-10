Le bébé amélioré, des fausses promesses au vrai eugénisme

Sélectionner votre futur enfant en fonction de son quotient intellectuel ? Voilà l’une des promesses qu’Heliospect Genomics vendrait à ses clients, pour la modique somme de 50.000 dollars. Cette start-up américaine spécialisée dans le domaine de la prédiction génomique est au cœur d’une enquête menée par une organisation ultra militante britannique Hope Not Hate qui aurait infiltré la société et réalisé des enregistrements et vidéos cachés, mis en ligne le 18 octobre 2024. La start-up collabore avec le couple Malcolm et Simone Collins, figures controversées du mouvement pronataliste, qui rêvent de "repeupler la Terre avec des bébés optimisés". D’après The Guardian, qui relaie et complète l’enquête, cinq couples auraient déjà eu recours à la fécondation in vitro puis à la sélection de leurs embryons derrière cet objectif. "Il y a des bébés en route", affirmait en 2023 Michael Christensen, PDG danois d’Heliospect et ancien trader des marchés financiers. Ils doivent être nés. On espère pour eux qu’ils correspondent bien aux attentes de leurs parents, et qu’ils sont déjà capables de distinguer Bach de Mozart, de compter leurs petits pois jusqu’à trente et de calculer la masse volumique de leur lait en poudre. Je plaisante, bien sûr…