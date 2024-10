Tempête Trami : l’Église des Philippines au secours de son peuple

Ce samedi 26 octobre, l'archevêque Rex Andrew Alarcon a donné des directives pastorales sur les efforts de secours à mener ainsi que le soutien spirituel à apporter. Dans un document intitulé "Étincelles d'espoir, actes d'amour", il cite en introduction la récente encyclique du Pape Dilexit nos pour inciter les prêtres à prendre soin de leurs frères et sœurs dans le besoin : "Si nous nous éloignons de la communauté, nous nous éloignons aussi de Jésus." Il invite les paroisses et les institutions à devenir des "espaces d'espoir". Et de conclure en citant saint Matthieu : "Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait" (Mt 25, 40).