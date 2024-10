Né à Montevideo dans une famille catholique pratiquante, Marcos a commencé à chanter avec d'autres jeunes lors des messes de la paroisse de Belén, à Malvín Norte, dans le centre de la capitale. En grandissant, il s'est essayé à l'écriture et à la composition jusqu'à enregistrer ses morceaux. Bien vite ses compositions plaisent et comptabilisent des dizaines de milliers de vues sur sa chaîne YouTube. "Dieu m'a donné l'amour de la musique et l'inspiration pour composer. J'ai toujours su que je voulais me consacrer à la musique, mais faire une musique transcendante, pas des paroles vides de sens. Je crois que l'art doit mobiliser, il doit aider à grandir, à réfléchir et, si possible, à rapprocher Dieu, surtout des jeunes", affirmait en 2022 Marcos à l'édition en espagnol d'Aleteia qui avait repéré son talent.