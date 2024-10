Tout d’abord, le Catéchisme de l'Église catholique explique que les chrétiens orientaux peuvent recevoir la sainte Communion dans certaines circonstances. En effet, il est affirmé que "ces Églises, bien que séparées, ont de vrais sacrements, – principalement, en vertu de la succession apostolique : le Sacerdoce et l’Eucharistie, – qui les unissent intimement à nous". Ainsi, la communion est "non seulement possible, mais même recommandée, lors de circonstances favorables et avec l’approbation de l’autorité ecclésiastique" [CEC 1399].