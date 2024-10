Nos idées pour réconcilier un ado avec la lecture

Un facteur sera aussi à ajuster : l’écran, ou même les écrans omniprésents autour de notre enfant qui peuvent gêner sa capacité de concentration, à commencer par le téléphone portable, qui vibre toutes les minutes ou presque ! Or lire demande une réelle concentration, d’autant plus quand on découvre les auteurs classiques dont les textes sont riches : vocabulaire varié, phrases complexes, pauses descriptives… Tout cela demande une attention particulière. Il faudra donc accompagner notre enfant — et parfois lui imposer de laisser son portable dans une autre pièce. On peut même évoquer le lieu où travaille notre enfant, même en première : sa chambre ? un bureau partagé avec des frères et sœurs ou l’un de ses parents ? la salle à manger ? Dialoguer avec lui sur de point peut l’aider dans sa progression.