Andrada Noa : “Je veux apporter de la beauté et de la douceur au monde”

Aleteia : En un an, vous avez monté votre maison d’édition, publié votre livre qui s’est vendu à 1.500 exemplaires sans réseau de distribution, mais aussi des posters et des cahiers d’écriture. Vous avez créé un véritable univers sur un sujet de niche : l’histoire des lettres, qui attire 72.000 followers sur Instagram et 27.000 abonnés sur TikTok. Comment expliquez-vous un tel succès ?

Andrada Noa : Une amie me disait que le besoin de poésie manque sur la pyramide de Maslow. Nous avons tous un besoin poétique, et ce besoin est loin d’être comblé de nos jours. Donc quand on fait défiler son fil d’actu sur les réseaux et que l’on voit quelque chose de beau, on est touché. C’est pour cette raison que je m’efforce d’apporter du soin et de la douceur dans les visuels, dans la manière de parler, pour que ça respire, et que cela touche le besoin poétique des gens. Et ce que j’adore ressentir, et que j’essaie de provoquer chez les autres, c’est cette joie intense qui se produit quand on a un déclic, quand on comprend quelque chose, quand on fait un lien logique, étymologique ou historique entre deux choses. Le jour où j’ai appris que "omicron" voulait dire "petit o" et "omega" "grand o", quelle joie ! Une joie que j’aime transmettre et j’imagine que ceux qui me suivent aiment la ressentir aussi.