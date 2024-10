"Si vous lisez ce texte, c'est que je ne fais plus partie du monde des vivants. Du moins, pas dans le monde des vivants tel que nous le connaissons. J'écris cette lettre parce que s'il y a une chose qui m'a toujours affligé, ce sont les funérailles. Non pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal dans les enterrements - faire un dernier adieu à des êtres chers est l'une des choses les plus humaines et les plus poétiques qui soient. Cependant, lorsque je pensais à ce que seraient mes propres funérailles, il y avait toujours deux choses que je ne supportais pas : ne pas pouvoir être présent et dire les dernières paroles, et ne pas pouvoir consoler les personnes qui m'étaient chères. De même que ne pas pouvoir y assister, mais c'est une autre histoire .... J'ai donc décidé d'écrire mes derniers mots et je remercie tous ceux qui me lisent. Je ne veux pas vous laisser autre chose que ce que j'ai vécu, et comme c'est la dernière fois que j'ai l'occasion de m'exprimer, je ne dirai que l'essentiel, sans superflu ni rien d'autre.