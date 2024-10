La belle histoire de Notre-Dame Reine de Palestine

Notre Mère céleste, fille et reine de Terre Sainte,

prions pour obtenir votre puissante intercession.

Puisse une pluie abondante de grâces tomber sur votre peuple,

soulager tous les cœurs endurcis

et apporter justice et paix en Terre Sainte.

Puisse Jérusalem resplendir comme un phare d’unité

entre les chrétiens qui ont le privilège de vivre à côté des Lieux saints,

sanctifiés par la vie, la passion, la mort et la résurrection de Jésus.

Puisse cette Ville Sainte être un havre d’amitié

et d’entente entre juifs, chrétiens et musulmans.

Puisse l’intolérance et la suspicion se dissiper,

puisse l’amour éradiquer la peur.

Notre Mère céleste, regardez avec pitié les habitants de cette terre

qui est la vôtre, affligée par les contrastes et les conflits depuis de longues générations.