Cependant, ce respect n’est pas passif. Respecter une personne ne signifie pas ignorer ses fautes, pardonner un comportement pécheur ou excuser une injustice. La justice, comme l’explique Thomas d’Aquin, comprend la correction. Le respect véritable peut aussi consister à tenir quelqu’un responsable, non par esprit de vengeance ou de supériorité, mais par amour et par souci de son âme. Chacun peut rechercher la justice tout en restant fidèles à la vérité selon laquelle chaque personne est un enfant bien-aimé de Dieu. Les enseignements de Jésus offrent des éclairages puissants à ce sujet. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus appelle à aimer ses ennemis et à prier pour ceux qui vous persécutent (Mt 5, 44). C’est la nature radicale du respect chrétien : étendre l’amour, la miséricorde et la dignité même à ceux que l’on juge indignes.