De son côté, l’Église catholique demeure ferme : la cathédrale Notre-Dame de Paris ne saurait devenir payante, quel que soit l'usage des fonds récoltés, et doit demeurer un lieu de culte ouvert gratuitement et accessible à tous. "À Notre-Dame, pèlerins et visiteurs n’ont jamais été distingués : les offices sont célébrés pendant les visites, et les visites se poursuivent durant les offices", réaffirme ainsi le diocèse dans un communiqué. Concernant la mise en place d'un parcours différencié selon le statut du visiteur (touriste ou fidèle), l’Église tranche sans équivoque : "mettre en place des conditions d’accès différenciées pour les uns et pour les autres se traduirait, comme c’est le cas ailleurs en Europe, par une séparation matérielle qui priverait pèlerins et visiteurs de la communion entre tous qui est l’essence même du lieu et les empêcherait de fait de faire l’expérience globale du monument et de son infinie beauté." Quant au prix "symbolique" avancé par la ministre de la Culture, il n'a en réalité "rien d'anecdotique" et "conduirait immanquablement des personnes à renoncer à visiter une cathédrale par nature ouverte largement à tous." Pour Mgr Dominique Rey, évêque du diocèse de Toulon, "une église ne peut devenir un musée, car elle est avant tout un lieu sacré". Dès lors, plaide l'évêque, "renoncer à la gratuité reviendrait à rompre avec l'idéal universel du message évangélique".